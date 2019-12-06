100-й космонавт России рассказал, почему на МКС не бывает споров о политике

100-й космонавт России Олег Котов, в большом интервью «Политике Сегодня» рассказал о теплой атмосфере и сплоченном интернациональном коллективе на Международной космической станции.

«До политики всем на станции очень далеко. — рассказал Котов. — То есть это то место, где такого противостояния политического, партийного, межнационального нет. И это правильно. Так должно быть. Станция без границ. Принцип построения работы — одна станция, один экипаж, одна команда, работающая вместе. Мы даже, в то время я летал, была сочинская олимпиада, мы вместе перед одним экраном болели каждый за свою команду, но это не вызывало фанатских разборок. Всё это совершенно спокойно, совершенно нормально. Это хороший образец правильного социального поведения. У каждого есть свои предпочтения, убеждения, интересы, но не надо навязывать свои и твои убеждения ни в коем образе не должны ограничивать в чём-то другие или как-то подавлять их».