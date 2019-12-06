Дипломаты РФ и Судана обсудили подготовку заседания межправительственной комиссии

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов в пятницу, 6 декабря, встретился с суданским коллегой А.Абдаллой в рамках восьмого заседания российско-суданского рабочего комитета высокого уровня. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве РФ.

По информации МИД РФ, Богданов и Абдалла предметно рассмотрели весь комплекс вопросов дальнейшего развития традиционно дружественных российско-суданских отношений. Москва подтвердила готовность и далее оказывать Хартуму всестороннюю поддержку в преодолении сложностей, с которыми сталкивается Судан на переходном этапе развития.

Заместители глав МИД РФ и Судана констатировали общий настрой Москвы и Хартума на наращивание взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного партнерства. Также Богданов и Абдалла обсудили подготовку и проведение седьмого заседания российско-суданской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, проведение которого наметили на начало 2020 года в Хартуме.