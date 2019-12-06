Угрозы о «минировании» поступили на 20 станций метро Петербурга

Треть станций петербургского метрополитена получили анонимные сообщения об угрозе взрыва, сообщили в экстренных службах 6 декабря.

На данный момент специалисты проверяют станции метро. На некоторых работают кинологи. Отмечается, что в пятницу аналогичные сообщения разослали в 20 больниц и 40 образовательных учреждений. Были эвакуированы суды, которые после проверки вернулись к работе.

Стоит отметить, что накануне также поступали данные о «минировании» 22 двух станций, учебных, медицинских учреждений в разных районах Северной столицы. Однако проверки продемонстрировали отсутствие угрозы.