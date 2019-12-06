Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Фигурант «московского дела» заявил, что попал на летний митинг по вине Навального

Фигурант «московского дела» заявил, что попал на летний митинг по вине Навального

 Лавров опроверг информацию о присутствии «российских наемников» в Ливии

Лавров опроверг информацию о присутствии «российских наемников» в Ливии
Зеленского обвинили в «бессмысленном словоблудии»

Зеленского обвинили в «бессмысленном словоблудии»

 Путин и Лукашенко на встрече 7 декабря обсудят дальнейшую интеграцию Союзного государства

Путин и Лукашенко на встрече 7 декабря обсудят дальнейшую интеграцию Союзного государства
Глава МИД Италии предложил снять эмбарго на ввоз пармезана в Россию

Глава МИД Италии предложил снять эмбарго на ввоз пармезана в Россию

 100-й космонавт России рассказал, почему на МКС не бывает споров о политике

100-й космонавт России рассказал, почему на МКС не бывает споров о политике
Фигурант «московского дела» заявил, что попал на летний митинг по вине Навального

Фигурант «московского дела» заявил, что попал на летний митинг по вине Навального

 Лавров опроверг информацию о присутствии «российских наемников» в Ливии

Лавров опроверг информацию о присутствии «российских наемников» в Ливии
Зеленского обвинили в «бессмысленном словоблудии»

Зеленского обвинили в «бессмысленном словоблудии»

 Путин и Лукашенко на встрече 7 декабря обсудят дальнейшую интеграцию Союзного государства

Путин и Лукашенко на встрече 7 декабря обсудят дальнейшую интеграцию Союзного государства
Глава МИД Италии предложил снять эмбарго на ввоз пармезана в Россию

Глава МИД Италии предложил снять эмбарго на ввоз пармезана в Россию

 100-й космонавт России рассказал, почему на МКС не бывает споров о политике

100-й космонавт России рассказал, почему на МКС не бывает споров о политике
18:18   6 Декабря 2019
Россия

Угрозы о «минировании» поступили на 20 станций метро Петербурга

Угрозы о «минировании» поступили на 20 станций метро Петербурга

Треть станций петербургского метрополитена получили анонимные сообщения об угрозе взрыва, сообщили в экстренных службах 6 декабря.

На данный момент специалисты проверяют станции метро. На некоторых работают кинологи. Отмечается, что в пятницу аналогичные сообщения разослали в 20 больниц и 40 образовательных учреждений. Были эвакуированы суды, которые после проверки вернулись к работе.

Стоит отметить, что накануне также поступали данные о «минировании» 22 двух станций, учебных, медицинских учреждений в разных районах Северной столицы. Однако проверки продемонстрировали отсутствие угрозы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#петербург #метро #минирование

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...