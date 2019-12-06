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18:05   6 Декабря 2019
Россия

Инвесторам могут разрешить привлекать иностранцев на работу в Арктике без квот

Инвесторам могут разрешить привлекать иностранцев на работу в Арктике без квот

Законопроект о государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ, который сейчас обсуждают в правительстве, предполагает, что инвесторы смогут привлекать иностранную рабочую силу без квот. Об этом сообщил РИА Новости заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков.

По его словам, проект закона предусматривает неналоговые меры поддержки для инвесторов Арктической зоны, среди них возможность привлечения иностранцев для работы без квот.

«Она входит в пакет мер, но мы о них сможем говорить, только когда закон примут», — добавил представитель Минвостокразвития.

Инвесторам могут разрешить привлекать иностранцев на работу в Арктике без квот

Также при добыче нефти на любом участке арктического шельфа инвестор заплатит налог на добычу полезных ископаемых в размере всего пяти процентов от стоимости добываемого сырья в течение 15 лет с начала промышленного освоения участка, продолжил Павел Волков. Добычу газа для производства СПГ или газохимии освободят от НДПИ на 12 лет.

«Только эти меры, по нашим оценкам, обеспечат приток десяти триллионов рублей частных инвестиций в Арктику», — резюмировал представитель Минвостокразвития.

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Автор: Анатолий Кубарев
#экономика #арктика #инвесторы #минвостокразвития

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