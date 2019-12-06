Космонавт объяснил, почему перед полетом справляют малую нужду на колесо

100-й космонавт России, трижды побывавший на орбите Олег Котов, в большом интервью «Политике Сегодня» раскрыл происхождение мифа о необходимости справить малую нужду на колесо перед полетом в космос.

«Да, многие говорят, что так делал Гагарин и все. <…> Есть такая традиция, кто как ей воспользуется дело рук каждого, но за всем этим стоит, на самом деле, такой банальный технический нюанс. Знаете, за многими мифами, на самом деле, лежат банальные, неинтересные, скучные факты. Например, почему останавливается автобус по дороге к ракете? Потому что он ждёт, пока отойдёт заправщик от ракеты. В целях безопасности есть заправочный такой поезд, он заправил ракету, после окончания заправки он уходит, потому что по правилам нельзя производить посадку экипажа во время заправки ракеты. Поэтому автобус останавливается, ждёт. Как только заправщик прошёл, автобус двигается дальше. За это время есть возможность остаться в автобусе, можно выйти просто так, постоять, подышать воздухом, то есть дальше начинаются домыслы, мифы, традиции и прочее».

Полную версию интервью, в котором Котов объясняет, почему на МКС непросто поймать в объектив Крым, как голосовать из космоса, мыть голову специальным шампунем и для чего работникам МКС специальные памперсы, можно прочитать здесь.