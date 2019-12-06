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 Лавров опроверг информацию о присутствии «российских наемников» в Ливии

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17:56   6 Декабря 2019
Россия

Журналист Азар получил штраф за повторное нарушение на летнем митинге в Москве

Журналист Азар получил штраф за повторное нарушение на летнем митинге в Москве

Суд оштрафовал сотрудника «Новой газеты» Илью Азара на 300 тысяч рублей за повторное нарушение порядка проведения акции. Заседание состоялось в Мещанском суде столицы 6 декабря.

Речь идет о несанкционированном шествии 31 августа. Тогда участники действа «гуляли» от «Чистых прудов» до Пушкинской площади. Такая незаконная акция, которую, по данным полиции, посетили 750 человек, помешала дорожному движению, местным жителям и гостям города.

Несанкционированным митингам в столице посвящен фильм ФАН «Анатомия протеста». В нем рассказывается, как утраивались акции, кто стоит за ними и какие цели преследует. Стоит отметить, что лента была продемонстрирована членам думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.

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Автор: Анна Манц
#суд #москва #штраф #митинги #азар

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