Журналист Азар получил штраф за повторное нарушение на летнем митинге в Москве

Суд оштрафовал сотрудника «Новой газеты» Илью Азара на 300 тысяч рублей за повторное нарушение порядка проведения акции. Заседание состоялось в Мещанском суде столицы 6 декабря.

Речь идет о несанкционированном шествии 31 августа. Тогда участники действа «гуляли» от «Чистых прудов» до Пушкинской площади. Такая незаконная акция, которую, по данным полиции, посетили 750 человек, помешала дорожному движению, местным жителям и гостям города.

Азар заплатит максимальный штраф за участие в незаконном митинге 31 августа https://t.co/dzd1DNqhIK — Баркин Геннадий (@chitatel33333) December 6, 2019

Несанкционированным митингам в столице посвящен фильм ФАН «Анатомия протеста». В нем рассказывается, как утраивались акции, кто стоит за ними и какие цели преследует. Стоит отметить, что лента была продемонстрирована членам думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.