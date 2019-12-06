Эрдоган и Путин обсудят 8 января ситуацию в Сирии

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган встретятся 8 января в Анкаре. Темой их встречи станет обстановка в Сирии. Также президенты запустят «Турецкий поток». Об этом сообщил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой.

По его словам, «Турецкий поток» является важнейшим аспектом сотрудничества Москвы и Анкары в области энергетики.