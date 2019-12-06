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Фигурант «московского дела» заявил, что попал на летний митинг по вине Навального

 Лавров опроверг информацию о присутствии «российских наемников» в Ливии

Лавров опроверг информацию о присутствии «российских наемников» в Ливии
Зеленского обвинили в «бессмысленном словоблудии»

Зеленского обвинили в «бессмысленном словоблудии»

 Путин и Лукашенко на встрече 7 декабря обсудят дальнейшую интеграцию Союзного государства

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17:44   6 Декабря 2019
Весь мир

Эрдоган и Путин обсудят 8 января ситуацию в Сирии

Эрдоган и Путин обсудят 8 января ситуацию в Сирии

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган встретятся 8 января в Анкаре. Темой их встречи станет обстановка в Сирии. Также президенты запустят «Турецкий поток». Об этом сообщил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой.

По его словам, «Турецкий поток» является важнейшим аспектом сотрудничества Москвы и Анкары в области энергетики. 

«В ходе последних телефонных переговоров наш президент Тайип Эрдоган пригласил президента Российской Федерации Владимира Путина принять участие в церемонии (запуска), и он его принял», — отметил Аксой.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #турция #эрдоган #политика

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