Эрдоган и Путин обсудят 8 января ситуацию в Сирии
Лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган встретятся 8 января в Анкаре. Темой их встречи станет обстановка в Сирии. Также президенты запустят «Турецкий поток». Об этом сообщил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой.
По его словам, «Турецкий поток» является важнейшим аспектом сотрудничества Москвы и Анкары в области энергетики.
«В ходе последних телефонных переговоров наш президент Тайип Эрдоган пригласил президента Российской Федерации Владимира Путина принять участие в церемонии (запуска), и он его принял», — отметил Аксой.