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17:42   6 Декабря 2019
Весь мир

Латвийский краевед попросил помочь найти семьи погибших во время войны детей

Латвийский краевед попросил помочь найти семьи погибших во время войны детей

Председатель правления Русского общества в Латвии Александр Ржавин попросил участников и гостей Псковского медиафорума помочь найти родственников погибших во время Великой Отечественной войны на территории республики детей. Видеообращение латвийского краеведа прозвучало на круглом столе «Без срока давности» в рамках форума в Пскове​​​.

По его словам, на кладбище Кастранес есть могила, где похоронены 24 малолетних узника Саласпилсского концлагеря, которых нацисты раздали — иногда вместе с матерями, иногда без — местным крестьянам в качестве рабов. При этом на памятной плите на месте их упокоения из всех погибших увековечили лишь шесть имен.

«Эти дети являются уроженцами деревни Ляхово, ныне, если не ошибаюсь, это Красный поселок Себежского района Псковской области», — добавил латвийский краевед.

Александр Ржавин предположил, что остальные дети также родом из этой деревни или окрестных мест, а их родные не знают, что могила сохранилась в Латвии, поэтому попросил помочь найти родственников.

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Автор: Анатолий Кубарев
#дети #латвия #псков #концлагерь

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