Герой России рассказал, как стать супергероем в космосе

Герой России, 100-й космонавт страны, трижды побывавший на орбите Олег Котов, в большом интервью «Политике Сегодня» рассказал о современных требованиях к кандидатам в космонавты.

«Супергероизм не в том, чтобы прыгать, плавать или ещё что-нибудь. — объяснил он. — Это часть подготовки, в базовую подготовку входит и умение управлять самолетом, и выживать в разных зонах — этому учат. И, естественно, проходить психологические тренировки. Психологический отбор — это один из критериев отбора в отряд космонавтов. Что логично. Это знание иностранных языков, потому что надо работать с международными партнерами. Или хотя бы обучаемость должна быть достаточно хорошая. Это эрудиция, широкая эрудиция».

На орбите, как добавил Котов, в дополнение к вышеперечисленным навыкам и умениям требуется хорошая физическая подготовка, дисциплина, дружелюбность и общительность.

Полную версию интервью, в котором Котов объясняет, почему на МКС непросто поймать в объектив Крым, как голосовать из космоса, мыть голову специальным шампунем и для чего работникам МКС специальные памперсы, можно прочитать здесь.