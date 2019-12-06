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17:31   6 Декабря 2019
Россия

Почетное звание «Заслуженный географ» появилось в России

Почетное звание «Заслуженный географ» появилось в России

Российский лидер Владимир Путин подписал указ, учреждающий почетное звание «Заслуженный географ Российской Федерации». Документ опубликовали на официальном портале правовой информации 6 декабря.

Как указано в положении, звание могут получить высокопрофессиональные специалисты в сфере географии за заслуги в области географических открытий, проведении научных экспедиций, популяризации и прочее. Стоит отметить, что «Заслуженного географа» присуждают тем, чей профессиональный стаж превышает 20 лет.

Почетное звание «Заслуженный географ» появилось в России

Напомним, что два года назад президент на заседании попечительского совета Русского географического общества предлагал ввести звание «Заслуженного географа», а также учредить День географа.

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Автор: Анна Манц
#путин #звание #география

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