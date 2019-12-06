Почетное звание «Заслуженный географ» появилось в России

Российский лидер Владимир Путин подписал указ, учреждающий почетное звание «Заслуженный географ Российской Федерации». Документ опубликовали на официальном портале правовой информации 6 декабря.

Как указано в положении, звание могут получить высокопрофессиональные специалисты в сфере географии за заслуги в области географических открытий, проведении научных экспедиций, популяризации и прочее. Стоит отметить, что «Заслуженного географа» присуждают тем, чей профессиональный стаж превышает 20 лет.

Напомним, что два года назад президент на заседании попечительского совета Русского географического общества предлагал ввести звание «Заслуженного географа», а также учредить День географа.