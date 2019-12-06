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17:20   6 Декабря 2019
Россия

Кабмин запустит в 2020 году электронную базу подзаконных актов

Кабмин запустит в 2020 году электронную базу подзаконных актов

Вице-премьер РФ Константин Чуйченко заявил, что правительство РФ в следующем году запустит работающую электронную базу по подзаконным актам. Об этом стало известно в пятницу, 6 декабря, передает ТАСС.

В ходе ежегодного совещания верхней палаты российского парламента со статс-секретарями спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что работа по подзаконным актам ведется неудовлетворительно. Она также отметила необходимость создания электронной базы. 

Чуйченко в ответ на заявление Матвинко согласился с ней и добавил, что ситуация с подзаконным актами плохая. Он также подчеркнул, что не считает нужным оправдываться, отдельно отметив, что работа в этом направлении уже ведется. 

«Вы упомянули о создании электронной базы [подзаконных актов — ред.], мы ее создаем, и в декабре у нас уже будет презентация этого продукта. Надеемся, что в начале следующего года он заработает», — сказал он.

Вице-премьер напомнил, что специалисты начали создавать базу в мае этого года. На ее создание ушло полгода из-за вопроса безопасности. Совет Федерации может уже сейчас получить к ней доступ, сказал он. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #правительство #общество

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