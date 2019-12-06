Росгвардейцы задержали неадекватного мужчину, проникшего на территорию детсада

Результат экспресс-анализа показал, что задержанный находился в наркотическом опьянении. Об этом сообщил представитель пресс-службы Росгвардии по Центральному округу Москвы. По его словам, наряд вневедомственной охраны получил сигнал «тревога» с охраняемого образовательного учреждения на Новоясеневском проспекте.

К оперативно прибывшим росгвардейцам обратился сотрудник охраны, который рассказал, что неизвестный мужчина перелез через забор и проник на территорию детского сада, после чего попытался попасть в здание. Сотрудники Росгвардии задержали неадекватного гражданина. Мужчина не смог внятно ответить на вопросы, поэтому вызвали бригаду медиков и полицейских.

Установили, что 41-летний задержанный не только находился в наркотическом опьянении, но и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные преступления.