Жертва домогательств Вишневского заявила, что не даст спустить дело на тормозах

Выпускница РГПУ имени Герцена, к которой неоднократно, по ее словам, приставал профессор политологии, депутат ЗакСа Петербурга Борис Вишневский, намерена обратиться в прокуратуру. Девушка подчеркнула, что нельзя оставлять преподавателя безнаказанным, пишет Nation News.

«Я очень долго думала над этим, но все-таки решила подать заявление в прокуратуру Санкт-Петербурга на Бориса Вишневского за домогательства», — заявила девушка в видеосообщении.

Она отметила, что Вишневский обвинения отрицает и говорит, что его оклеветали.

«Пускай с этим теперь разбирается прокуратура и правоохранительные органы», — добавила девушка.

По ее словам, она общается с другими студентками-выпускницами, которые тоже столкнулись с домогательствами со стороны профессора. Некоторые из них собираются тоже написать заявления.

Напомним, скандал вокруг Бориса Вишневского развернулся в ноябре, когда девушка по имени Кристина прислала на почту редакции Nation News письмо, в котором рассказала о сексуальных домогательствах в стенах РГПУ.