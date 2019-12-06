Обсудили развитие взаимовыгодного экономического партнерства и договорились о сотрудничестве в 2020–2022 годы. Об этом сообщил представитель столичного департамента внешнеэкономических и международных связей. По его словам, Москва и Джакарта обменялись опытом городского управления.

Ранее делегация московского правительства совместно с министерствами экономического развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства посетила с деловым визитом Джакарту. Состоялся бизнес-диалог «Moscow-Jakarta: Building Bridges». Ключевые темы — внедрение современных технологий в городское управление, презентация опыта Москвы и других российских городов в реализации концепции «умный город».

«Москва и Джакарта очень похожи друг на друга», — считает руководитель департамента Сергей Черемин.

По его словам, за последнее десятилетие столицы РФ и Индонезии трансформировались и превратились в суперсовременные, конкурентоспособные мегаполисы. Москва открыта для технологического и культурного обмена.