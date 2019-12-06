Эксперт сравнил миссию российских врачей в Сирии с гуманистическим служением

Политический аналитик Владимир Соловейчик прокомментировал работу российских военных врачей в Сирии. Он побеседовал на эту тему с «Федеральным агентством новостей».

Согласно официальным данным, с 2015 года отечественные специалисты помогли, а в некоторых случаях даже спасли, множество сирийцев. А за неполных четыре года было проведено свыше 100 тысяч приемов пациентов. Как сообщали в Министерстве обороны РФ, объем медицинской помощи населению Сирии будет лишь расти.

Соловейчик уверен, что российская врачебная миссия наравне с военной и гуманитарной помощью приближает арабскую республику к долгожданной стабильности, миру и порядку. Осмотры, обследования и лечение пострадавших от гражданской войны сирийцев — это «высокая гуманитарная миссия».

«В этом плане российские врачи продолжают знакомую из истории нам линию, когда их советские коллеги в ХХ веке выезжали в развивающиеся страны. Тогда врачи лечили в этих странах людей, предотвращали эпидемии, проводили прививочные кампании. Это все укладывается в русло исторической традиции высокого гуманистического служения, которое присуще представителям отечественной медицины на протяжении нескольких веков», — напомнил собеседник агентства.

Как заметил политический аналитик, российские военные доктора лечат граждан САР исключительно в их интересах, а не ради собственной корысти. Конечно, закрыть абсолютно все «раны», что нанес вооруженный конфликт, невозможно. Однако их можно смягчить.

«Поэтому данная благородная миссия — проявление гуманизма в действии и ее нужно лишь приветствовать», — подытожил Соловейчик.

Недавно российские медработники начали работу в городе Кобани. Они взяли с собой мобильную и многофункциональную аппаратуру, передовое оборудование и материалы. Как отмечали врачи, в специальных пунктах будут проходить исследования, в частности УЗИ и ЭКГ.

Помимо этого, специалисты главного военного клинического госпиталя имени академика Бурденко были мобилизованы на север страны, в больницу Камышлы. Как отмечал заместитель командира медицинского отряда подполковник медицинской службы Вадим Кузьмин, врачи намерены помочь всем нуждающимся.

Напомним, что урегулированию ситуации, а значит и приближению мира в Сирии также помогает Турция. Так, 9 октября Анкара объявила о старте антитеррористической операции «Источник мира». Она призвана освободить север государства от курдских террористов. Она закончилась 22 октября, когда президенты Владимир Путин и Тайп Эрдоган подписали меморандум. Документ предусматривает совместное российско-турецкое патрулирование освобожденных территорий.

Ранее стало известно, что противостояние курдов-боевиков и террористов «Исламского государства»* (запрещено в России) на территории Сирии было фикцией, а их связующий элемент — Вашингтон. Это стало ясным благодаря расследованию «Федерального агентства новостей» «MADE IN USA: Как США помогают «Исламскому государству»*. У этого материала есть и первая часть, которая раскрыла связь корреспондента «Новой газеты» Дениса Короткова с ИГ* — «Либеральные журналисты РФ работают на ИГ*».

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.