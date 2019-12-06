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16:52   6 Декабря 2019
Россия

Поклонская прокомментировала заявление Зеленского по Крыму

Поклонская прокомментировала заявление Зеленского по Крыму

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская заявила, что Украина сама отказалась от крымчан, устроив череду блокад крымского полуострова. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщает РИА Новости. 

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский опубликовал на своем официальном сайте видеоролик, приуроченный ко Дню вооруженных сил Украины, в котором пообещал вернуть «наших людей и территории». Он отметил, что Донбасс — это Украина, как Луганск и Крым. 

«Отношение к Крыму со стороны украинской власти на протяжении последних шести лет проявлялось в виде различных блокад — энергетической, водной, продовольственной, транспортной», — сказала она.

Поклонская также добавила, что Украина фактически сама отказалась от Крыма. 

Депутат Госдумы также уверена, что любые попытки оспорить результаты крымского референдума ни к чему не приведут, а претензии о его незаконности «формальны и смехотворны». 

Крым вошел в состав РФ в 2014 году после референдума, по итогам которого большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма закрыт навсегда. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #крым #политика #общество

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