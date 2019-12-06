Поклонская прокомментировала заявление Зеленского по Крыму

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская заявила, что Украина сама отказалась от крымчан, устроив череду блокад крымского полуострова. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщает РИА Новости.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский опубликовал на своем официальном сайте видеоролик, приуроченный ко Дню вооруженных сил Украины, в котором пообещал вернуть «наших людей и территории». Он отметил, что Донбасс — это Украина, как Луганск и Крым.

«Отношение к Крыму со стороны украинской власти на протяжении последних шести лет проявлялось в виде различных блокад — энергетической, водной, продовольственной, транспортной», — сказала она.

Поклонская также добавила, что Украина фактически сама отказалась от Крыма.

Депутат Госдумы также уверена, что любые попытки оспорить результаты крымского референдума ни к чему не приведут, а претензии о его незаконности «формальны и смехотворны».

Крым вошел в состав РФ в 2014 году после референдума, по итогам которого большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма закрыт навсегда.