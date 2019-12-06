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16:31   6 Декабря 2019
Россия

Матвиенко призвала административно наказать главу Минэнерго за срыв сроков

Матвиенко призвала административно наказать главу Минэнерго за срыв сроков

Александр Новак не подготовил вовремя подзаконные акты, которые необходимы для функционирования закона о развитии систем учета электроэнергии в РФ. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, министр энергетики должен получить административное наказание за срыв сроков.

В ходе совещания со статс-секретарями в пятницу, 6 декабря, Матвиенко коснулась темы несвоевременной подготовки правительством подзаконных актов, которые предусмотрены федеральными законами​​​, и отметила, что сейчас 65 процентов таких актов принимают с нарушением сроков. Спикер СФ напомнила, что ранее аплодировали принятию изменений в действующее законодательство в связи с развитием систем учета электрической энергии в стране.

«И что затем? Мы нашли компромисс, вроде все приняли. А дальше тишина — ничего не сделано, ни один акт не принят. Ну что за безобразие, что за безответственность?», — сказала Валентина Матвиенко.

Матвиенко призвала административно наказать главу Минэнерго за срыв сроков

Глава Минэнерго или хотя бы один замминистра должны ответить за сложившуюся ситуацию, продолжила председатель Совета Федерации. Сроки подготовки подзаконных актов зачастую срываются по всем направлениям.

«Накажите хотя бы одного показательно», — предложила Матвиенко.

Если правительство внесет в Государственную думу законопроект о переносе сроков вступления закона об электросчетчиках, тогда Совет Федерации его не примет. Федеральному собранию «надоело прикрывать министерства и ведомства», резюмировала Валентина Матвиенко.

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Автор: Анатолий Кубарев
#матвиенко #новак #минэнерго #совет федерации

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