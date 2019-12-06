Разговорившийся перед зданием суда Навальный замолчал после вопроса о встрече с Рашкиным

Сегодня, 6 декабря, районные суды Москвы огласили вердикты пяти подсудимым, участвовавшим в массовых беспорядках минувшим летом в столице. Этим событием поспешили воспользоваться в целях саморекламы известные оппозиционеры, стараниями которых беспорядки и были организованы. Так, в Мещанский суд на оглашение приговора Владимиру Емельянову, напавшему на полицейского, приехал Алексей Навальный, рыхленький *** (балабол — прим. ред), как окрестила его главред RT Маргарита Симоньян. Однако его общение с журналистами прошло явно не по плану.

Вопрос, способный заткнуть Навального

Блогер был весьма словоохотлив с журналистами «Дождя» и других прооппозиционных СМИ, которые задавали нужные ему вопросы. Однако на неудобные темы он смог лишь стыдливо промолчать. Например, он вновь не смог объяснить, о чём он беседовал на тайной встрече с главой московского отделения КПРФ Валерием Рашкиным.

Секретные переговоры Навального и Рашкина прошли в гостинице «Националь» ещё 17 октября, в тот же день, когда блогер вернулся из четырёхдневной поездки в США. О чём именно шла речь на встрече так и не известно, оба фигуранта упорно отмалчиваются и делают вид, что ничего не произошло.

По одной из версии, Навальный мог привести Рашкину новые инструкции от общих американских кураторов. Глава московских коммунистов продолжает настаивать на том, что не сотрудничает с блогером, хотя его слова расходятся с фактами — на выборах депутатов Мосгордумы Навальный через своё так называемое «умное голосование» (УГ) продвигал преимущественно коммунистов.

Ещё летом это вызвало сразу два скандала – в оппозиционной тусовке, и в рядах КПРФ. Первые негодовали, что либерал продвигает в депутаты сталинистов и «агентов Кремля», а вторых не устраивал факт сотрудничества с либералами. Как бы то ни было, по итогам выборов коммунисты упрочили своё присутствие в Мосгордуме, получив сразу 13 мандатов из 45 возможных. Всего по УГ было выставлено 35 кандидатов в столичную думу от КПРФ.

Депутаты-марионетки

Насколько «умное голосование» поспособствовало результату сказать сложно, позиции КПРФ в России традиционно сильны. Однако Навальный попытался убедить новоизбранных депутатов-коммунистов, что победой они обязаны ему.

Сработало давление частично, лишь несколько столичных парламентариев попали под влияние блогера. Например, Елена Шувалова, которая теперь вопреки решениям своего фракционного руководителя организует встречи в стенах Мосгордумы для Навального и его приближённых. Однако большая часть коммунистов осталась верна Рашкину.

Так как оба участника отказываются комментировать тайную встречу, сейчас сложно сказать, является ли конфликт интересов постановочным или Рашкина действительно не устроило предложение американцев, а Навального он использовал исключительно на этапе выборов. Как бы то ни было, и Навальный, и Рашкин активно продолжают бороться за внимание прессы, а тем временем Владимир Емельянов получил два года условно за то, что оказался разменной пешкой в руках опытного провокатора. Но Навальный предпочитает не упоминать, что фигуранты так называемого «московского дела» испортили себе жизнь именно из-за него.