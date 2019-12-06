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16:19   6 Декабря 2019
Россия

Вопрос о тайной встрече с Рашкиным заставил замолчать «рыхленького» балабола Навального

Вопрос о тайной встрече с Рашкиным заставил замолчать «рыхленького» балабола Навального

Сегодня, 6 декабря, районные суды Москвы огласили вердикты пяти подсудимым, участвовавшим в массовых беспорядках минувшим летом в столице. Этим событием поспешили воспользоваться в целях саморекламы известные оппозиционеры, стараниями которых беспорядки и были организованы. Так, в Мещанский суд на оглашение приговора Владимиру Емельянову, напавшему на полицейского, приехал Алексей Навальный, рыхленький *** (балабол — прим. ред), как окрестила его главред RT Маргарита Симоньян. Однако его общение с журналистами прошло явно не по плану.

Вопрос, способный заткнуть Навального

Блогер был весьма словоохотлив с журналистами «Дождя» и других прооппозиционных СМИ, которые задавали нужные ему вопросы. Однако на неудобные темы он смог лишь стыдливо промолчать. Например, он вновь не смог объяснить, о чём он беседовал на тайной встрече с главой московского отделения КПРФ Валерием Рашкиным.

Разговорившийся перед зданием суда Навальный замолчал после вопроса о встрече с Рашкиным

Секретные переговоры Навального и Рашкина прошли в гостинице «Националь» ещё 17 октября, в тот же день, когда блогер вернулся из четырёхдневной поездки в США. О чём именно шла речь на встрече так и не известно, оба фигуранта упорно отмалчиваются и делают вид, что ничего не произошло.

По одной из версии, Навальный мог привести Рашкину новые инструкции от общих американских кураторов. Глава московских коммунистов продолжает настаивать на том, что не сотрудничает с блогером, хотя его слова расходятся с фактами — на выборах депутатов Мосгордумы Навальный через своё так называемое «умное голосование» (УГ) продвигал преимущественно коммунистов.

Ещё летом это вызвало сразу два скандала – в оппозиционной тусовке, и в рядах КПРФ. Первые негодовали, что либерал продвигает в депутаты сталинистов и «агентов Кремля», а вторых не устраивал факт сотрудничества с либералами. Как бы то ни было, по итогам выборов коммунисты упрочили своё присутствие в Мосгордуме, получив сразу 13 мандатов из 45 возможных. Всего по УГ было выставлено 35 кандидатов в столичную думу от КПРФ.

Депутаты-марионетки

Насколько «умное голосование» поспособствовало результату сказать сложно, позиции КПРФ в России традиционно сильны. Однако Навальный попытался убедить новоизбранных депутатов-коммунистов, что победой они обязаны ему.

Сработало давление частично, лишь несколько столичных парламентариев попали под влияние блогера. Например, Елена Шувалова, которая теперь вопреки решениям своего фракционного руководителя организует встречи в стенах Мосгордумы для Навального и его приближённых. Однако большая часть коммунистов осталась верна Рашкину.

Разговорившийся перед зданием суда Навальный замолчал после вопроса о встрече с Рашкиным

Так как оба участника отказываются комментировать тайную встречу, сейчас сложно сказать, является ли конфликт интересов постановочным или Рашкина действительно не устроило предложение американцев, а Навального он использовал исключительно на этапе выборов. Как бы то ни было, и Навальный, и Рашкин активно продолжают бороться за внимание прессы, а тем временем Владимир Емельянов получил два года условно за то, что оказался разменной пешкой в руках опытного провокатора. Но Навальный предпочитает не упоминать, что фигуранты так называемого «московского дела» испортили себе жизнь именно из-за него.

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Автор: Олег Королев
#навальный #мосгордума #рашкин

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