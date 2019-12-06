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16:35   6 Декабря 2019
Россия

Стоимость гречки в России в ноябре выросла на 11 процентов

Стоимость гречки в России в ноябре выросла на 11 процентов

Росстат сообщил, что стоимость гречки в России в ноябре выросла на 11 процентов по сравнению с октябрьскими ценами. В 29 субъектах РФ крупа подорожала на 15 процентов.

«Заметнее всего (гречка подорожала) в Еврейской автономной области и Республике Тыва — на 28,8 процента и 27,2 процента соответственно», — сообщили в Росстате.

Антимонопольная служба пока не получала жалоб от россиян и розничных сетей на переработчиков в связи с ростом цен на крупу. Региональные управления ФАС проверили магазины в Татарстане, Омской, Ленинградской, Калининградской и Томской областях.

Напомним, в конце октября Минсельхоз назвал стабильной ситуацию на рынке гречневой крупы.

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Автор: Виктория Разумовская
#общество #росстат #гречка

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