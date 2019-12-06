Зеленского обвинили в «бессмысленном словоблудии»

Глава ДНР Денис Пушилин призвал украинского лидера Владимира Зеленского прекратить «бессмысленное словоблудие». Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщает Донецкое агентство новостей.

Именно так Пушилин прокомментировал идею Зеленского поднять во время нормандского саммита вопрос о создании в Донбассе муниципальной стражи, которая будет состоять из представителей ДНР и ЛНР, украинской Нацгвардии и сотрудников миссии ОБСЕ.

«Мы со своими обязательствами по обеспечению порядка в государстве справляемся и не нуждаемся в указаниях человека, по попустительству которого на Украине сейчас расстреливают в центре столицы детей, царит в небывалых масштабах разгул неподконтрольных бандформирований и ультрарадикальных группировок», — сказал он.

Глава ДНР также подчеркнул, что Зеленскому следует «прекратить бессмысленное словоблудие», и вместо этого начать практические действия по реализации комплекса мер.