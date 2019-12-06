Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Кабмин запустит в 2020 году электронную базу подзаконных актов

Кабмин запустит в 2020 году электронную базу подзаконных актов

 Жертва домогательств Вишневского заявила, что не даст спустить дело на тормозах

Жертва домогательств Вишневского заявила, что не даст спустить дело на тормозах
Зеленского обвинили в «бессмысленном словоблудии»

Зеленского обвинили в «бессмысленном словоблудии»

 Путин и Лукашенко на встрече 7 декабря обсудят дальнейшую интеграцию Союзного государства

Путин и Лукашенко на встрече 7 декабря обсудят дальнейшую интеграцию Союзного государства
Герой России рассказал, как стать супергероем в космосе

Герой России рассказал, как стать супергероем в космосе

 Калифорнийские родители против излишне прогрессивных уроков полового воспитания

Калифорнийские родители против излишне прогрессивных уроков полового воспитания
Кабмин запустит в 2020 году электронную базу подзаконных актов

Кабмин запустит в 2020 году электронную базу подзаконных актов

 Жертва домогательств Вишневского заявила, что не даст спустить дело на тормозах

Жертва домогательств Вишневского заявила, что не даст спустить дело на тормозах
Зеленского обвинили в «бессмысленном словоблудии»

Зеленского обвинили в «бессмысленном словоблудии»

 Путин и Лукашенко на встрече 7 декабря обсудят дальнейшую интеграцию Союзного государства

Путин и Лукашенко на встрече 7 декабря обсудят дальнейшую интеграцию Союзного государства
Герой России рассказал, как стать супергероем в космосе

Герой России рассказал, как стать супергероем в космосе

 Калифорнийские родители против излишне прогрессивных уроков полового воспитания

Калифорнийские родители против излишне прогрессивных уроков полового воспитания
16:24   6 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Зеленского обвинили в «бессмысленном словоблудии»

Зеленского обвинили в «бессмысленном словоблудии»

Глава ДНР Денис Пушилин призвал украинского лидера Владимира Зеленского прекратить «бессмысленное словоблудие». Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщает Донецкое агентство новостей. 

Именно так Пушилин прокомментировал идею Зеленского поднять во время нормандского саммита вопрос о создании в Донбассе муниципальной стражи, которая будет состоять из представителей ДНР и ЛНР, украинской Нацгвардии и сотрудников миссии ОБСЕ.

«Мы со своими обязательствами по обеспечению порядка в государстве справляемся и не нуждаемся в указаниях человека, по попустительству которого на Украине сейчас расстреливают в центре столицы детей, царит в небывалых масштабах разгул неподконтрольных бандформирований и ультрарадикальных группировок», — сказал он.

Глава ДНР также подчеркнул, что Зеленскому следует «прекратить бессмысленное словоблудие», и вместо этого начать практические действия по реализации комплекса мер. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#украина #политика #общество #весь мир #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...