Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, которое возглавляет связанный с террористами Файез Саррадж, имитирует борьбу с наркоторговлей. Это стало понятно после того, как Европейский центр мониторинга наркотиков и наркомании (EMCDDA) опубликовал отчет по Ливии для доклада о рынках наркотиков в ЕС.

EMCDDA является официальным европейским агентством и признает бандитское ПНС в качестве легитимного правительства Ливии. Из предоставленного отчета можно сделать вывод о том, что ливийская столица Триполи по-прежнему является одним из основных центров хранения и дальнейшей транспортировки наркотиков. Героин и гашиш ввозят в страну практически со всех сторон.

Территорию Триполи контролируют боевики ПНС, которые незаконно захватили территории, а сами его члены косвенно связаны с запрещенными в РФ террористическим группировками «Аль-Каида», «Братья-мусульмане» и ИГ. В докладе Центра сообщается, что ПНС вытеснили всех конкурентов из Триполи и занимаются наркоторговлей, не скрывая этого.

ПНС состоит из бандформирований Триполи и Мисураты. Членами так называемого «МВД» являются «Специальные силы сдерживания» (RADA) — это жестокие бандиты и головорезы, большинство из которых — радикальные исламисты. Руководитель RADA Абд аль-Рауф Карра — террорист, он участвовал в форсированных допросах и пытках пленных. В ходе своих «антинаркотических» рейдов RADA захватывает наркотики, но в докладе EMCDDA нет никакой информации о том, были ли уничтожены их «находки» или нет. В документах это расплывчато назвали «конфискацией».

Кроме того, боевики RADA контролируют неофициальную тюрьму «Митига» в Триполи. Именно о жестоких пытках и зверствах в этой тюрьме сообщалось в многочисленных докладах СБ ООН. Двое россиян — капитан судна «Теметерон» Владимир Текучев и его старший помощник Сергей Самойлов — попали в плен к террористам RADA в 2016 году. Они рассказали, что в тюрьме жестоко пытают, людей содержат в нечеловеческих условиях, а в камерах жарко, тесно и душно. Каждую ночь одного из заключенных уводят в отдельную камеру, где пытают до беспамятства.

С мая 2019 года в «Митиге» находятся два сотрудника российского Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан, обвинения им так и не предъявлены.

Президент Наблюдательного совета, полномочный представитель Ливийского временного правительства в Российской Федерации Станислав Кудряшов говорит, что ПНС Ливии борются с наркобизнесом только на словах, а фактически они сами торгуют наркотиками и занимаются незаконным трафиком беженцев.