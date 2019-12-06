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16:08   6 Декабря 2019
Россия

Путин заявил, что в России обеспечена макроэкономическая стабильность

Путин заявил, что в России обеспечена макроэкономическая стабильность

Глава государства Владимир Путин рассказал представителям немецкого бизнеса, что правительству удалось обеспечить макроэкономическую стабильность. ВВП и промышленность растут, безработица и инфляция находятся на низком уровне.

«В прошлом году ВВП прибавил 2,3 процента. В этом году он будет поскромнее, но позитивная динамика будет сохраняться. Рост промышленного производства составил три процента», — сказал президент.

Он подчеркнул, что безработица также находится на низком уровне (4,6 процента), а инфляция составляет 3,6 процента. Ряд мер предпринимается для снятия административных барьеров и обеспечения оптимальной налоговой нагрузки на бизнес.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #экономика #германия

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