Калифорнийские родители против излишне прогрессивных уроков полового воспитания

В американском штате Калифорния, который славится своей прогрессивностью и свободой взглядов, ввели новые правила для уроков полового воспитания. Часть консервативных родителей выступили против чтения их маленькими детьми книг про мальчиков в платьях.

Закон «о здоровой молодости» был принят в Калифорнии в 2016 году, по новым правилам в штате вводились единые уроки полового воспитания в школах. Уроки существовали и до введения нового закона, но они подразумевали главным образом профилактику СПИДа и погружение в особенности физиологии. Теперь же нововведение предполагает рассказ школьникам об однополой любви, половом самоопределении и толерантности к сексуальным меньшинствам.

В мае текущего года началась реализация новых стандартов, от чего некоторые калифорнийские родители пришли в ужас. Согласно новой программе обучения их дети, учащиеся в третьем классе должны, к примеру, прочесть книгу под названием «Новое платье Джейкоба», где мальчик планирует надеть девичье платье в школу. При этом в учебных материалах прописано, что ребенок только самостоятельно может определить себя мальчиком или девочкой. Увидев это, Шанда Эллсворт-Лобатос выбрала для своего ребенка обучение на дому.

«У них в планах множество вещей, которые они собирались делать с нашими детьми, но они даже не сказали родителям об этом», — приводит ее слова издание News.ru.

Другие родители отмечают, что они не против уроков полового воспитания вообще, но не хотят, чтобы либеральные ценности навязывались их детям. Ведь в консервативной семье может произойти раскол, если дети, набравшиеся «либеральных знаний» в школе, отдалятся от своих родителей, рассуждают противники нового закона.

«Этот закон не уважает нашу веру и право родителей учить сових детей, как им жить и вести себя», — размышляет Офелия Гарсия.

Одновременно с этим сторонники документа объясняют, что его главная цель — улучшение психологического состояния детей и воспитание в них толерантности.

«Речь идет не о гендерной идентификации. Речь идет о принятии людьми собственной сущности. Именно на уровне детского сада закладывается понимание между всеми нашими учениками и создается атмосфера, свободная от травли», — выразила свою позицию в беседе с изданием Los Angeles Times директор отдела учебных планов и ресурсов Департамента образования Калифорнии Стефани Грегсон.

Безусловно стоит отметить, что протестные настроения касательно нового закона наблюдаются в тех районах Калифорнии, где жители традиционно поддерживают республиканцев. Например, более пятнадцати тысяч жителей города Фермонт подписали петицию на Ghange.org и выступили против новых правил. Главное требование ее авторов не отмена уроков полового воспитания, а чтобы дети погружались и в другие предметы тоже, помимо уроков полового воспитания.

Родители, подписавшие петицию отмечают, что им хоть и предложено отказаться от участия их детей в подобных занятиях, они этого не рассматривают. Пропуски уроков, по их мнению, могут стать причиной травли в школе, к тому же не предложена какая-либо альтернативная программа.

Консервативные семьи, несогласные с новым законом, находятся в меньшинстве, однако нет сомнений, что попытки ввести такую систему на всей территории страны вызовут недовольства консерваторов. Сейчас в США нет единой системы образования, каждый штат волен выбирать чему и как учить детей. Особенно свободны в вопросах выбора тем и способов обучения американские частные школы, так, некоторые католические учебные заведения не преподают ученикам теорию эволюции Дарвина.