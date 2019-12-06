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15:45   6 Декабря 2019
Россия

Крымский сенатор порекомендовала Зеленскому забыть о претензиях на полуостров

Крымский сенатор порекомендовала Зеленскому забыть о претензиях на полуостров

Крымский сенатор Екатерина Алтабаева порекомендовала президенту Украины Владимиру Зеленскому забыть о претензиях на полуостров и обратить внимание на сегодняшние реалии. 

Ранее на официальном сайте президента Украины появился ролик по случаю дня вооруженных сил Украины, где Владимир Зеленский говорит: «Донбасс — это Украина, Луганск — это Украина, Крым — это Украина». 

По мнению Алтабаевой, человек, которого украинский народ выбрал в качестве президента, должен понимать современные реалии, которые заключаются в том, что Крым более пяти лет является территорией России и всегда принадлежал русскому миру. Сенатор также подчеркнула, что более 90 процентов жителей полуострова ментально чувствуют себя русскими.

Крымский сенатор порекомендовала Зеленскому забыть о претензиях на полуостров

Екатерина Алтабаева отметила, что Украина говорит о демократических ценностях, но не хочет учитывать результаты проведенного референдума.

«Если новоявленные украинские политики не будут учитывать эти реалии в выстраивании отношений с Россией, тогда и невозможно будет прийти ни к каким договоренностям», — передает слова Алтабаевой РИА Новости.

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года, когда на полуострове прошел референдум, где подавляющее большинство жителей высказались за то, чтобы стать частью РФ. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #украина #крым #политика

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