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16:25   6 Декабря 2019
Россия

Генпрокуратура и Роскомнадзор займутся фейковым интервью «Фонтанки» о ЧВК «Вагнера»

Генпрокуратура и Роскомнадзор займутся фейковым интервью «Фонтанки» о ЧВК «Вагнера»

Федеральное агенство новостей обратилось с просьбой отреагировать на фейк издания «Фонтанка» о ЧВК «Вагнера» в Роскомнадзор, Генпрокуратуру РФ и Союз журналистов России. Об этом СМИ сообщило в пятницу, 6 декабря. 

Ранее «Фонтанка» опубликовала интервью с якобы сотрудником ЧВК «Вагнера» Русланом, обучавшим патриотизму детей в Брянске. Так называемое расследование петербургского издания оказалось фейком. ФАН, поговорив с героем интервью «Фонтанки» Русланом, выпустил опровержение, где сказано, что молодой человек оказался ниже ростом, у него отсутствует татуировка, он никогда не был в Сирии, и, более того, не давал никаких интервью. Когда Руслан узнал, что стал героем фейкового расследования, он заявил о желании подать в суд по иску о защите чести и достоинства. 

Публикация «Фонтанки» побудила журналистов ФАН обратиться к председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьеву с просьбой оценить действия «Фонтанки», которая использовала личные данные человека без разрешения.

ФАН обратился к Союзу журналистов с призывом оценить публикующую фейки «Фонтанку»

«Считаете ли вы, что авторы публикации и СМИ должны понести ответственность за распространение фейковых новостей?» — говорится в обращении агентства. 

Кроме этого, редакция ФАН направила обращения в Генпрокуратуру РФ и Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с просьбой проверить интервью петербургского издания. 

Федеральное агентство новостей опубликовало собственное расследование о Сирии под названием «Либеральные журналисты работают на ИГ*». Агенство выяснило, что журналист «Новой газеты» Денис Коротков был пособником запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство», а также сотрудничал с беглым олигархом Михаилом Ходорковским.  

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #фонтанка #фейки #чвк вагнера

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