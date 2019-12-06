СК прекратил уголовное преследование фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Фомина

Следственный комитет прекратил уголовное преследование фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве — Сергея Фомина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе расследования дела следователи не нашли в действиях Фомина состава преступления. Мера пресечения, которая была ранее избрана, домашний арест, отменена.

«Процессуальное решение принято следствием по результатам объективной правовой оценки всех исследованных материалов в совокупности, в том числе свидетельских показаний и детального изучения записей камер видеонаблюдения», — сказали в СКР.

Напомним, минувшим летом Москву захлестнула волна несанкционированных акций протеста. Организаторами митингов стали «независимые» кандидаты в Мосгордуму: юрист ФБК (признан в России иноагентом) Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков и другие. Им отказали в регистрации на выборах из-за большого числа фальшивых подписей.