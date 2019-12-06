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Путин и Лукашенко на встрече 7 декабря обсудят дальнейшую интеграцию Союзного государства

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 Житель ДНР получил 17 лет колонии за сотрудничество со спецслужбами Украины

Житель ДНР получил 17 лет колонии за сотрудничество со спецслужбами Украины
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15:41   6 Декабря 2019
Россия

СК прекратил уголовное преследование фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Фомина

СК прекратил уголовное преследование фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Фомина

Следственный комитет прекратил уголовное преследование фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве — Сергея Фомина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

В ходе расследования дела следователи не нашли в действиях Фомина состава преступления. Мера пресечения, которая была ранее избрана, домашний арест, отменена.

«Процессуальное решение принято следствием по результатам объективной правовой оценки всех исследованных материалов в совокупности, в том числе свидетельских показаний и детального изучения записей камер видеонаблюдения», — сказали в СКР.

Напомним, минувшим летом Москву захлестнула волна несанкционированных акций протеста. Организаторами митингов стали «независимые» кандидаты в Мосгордуму: юрист ФБК (признан в России иноагентом) Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков и другие. Им отказали в регистрации на выборах из-за большого числа фальшивых подписей.

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #скр #беспорядки

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