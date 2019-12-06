Вашингтон продолжит мешать восстановлению мирной жизни в Сирии — эксперт

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Harry Truman («Гарри Трумэн») прошла пролив Гибралтар и вошла в акваторию Средиземного моря, следует из данных международной системы мониторинга передвижения судов AIS. Предварительно, данная группа некоторое время пробудет в Восточном Средиземноморье вблизи Сирии, а затем проследует в район Персидского залива, чтобы сменить авианосец Abraham Lincoln («Авраам Линкольн»).

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в комментарии Федеральному агентству новостей предположил, что США планируют создать в ближневосточном регионе военную инфраструктуру ради влияния на сирийский конфликт и другие процессы. По его словам, обещания и заявления Вашингтона о выводе военных — только разговоры, а действительность показывает, что в США приняли совсем другое решение.

«Из САР и Ирака американцы не хотят уходить, более того — они рассчитывают использовать их, а также Саудовскую Аравию, Иорданию, чтобы еще плотнее закрепиться на Ближнем Востоке», — считает Перенджиев.

Вашингтон не сверг сирийского лидера Башара Асада, поэтому теперь США всячески «вставляют палки в колеса» в рамках восстановительного процесса в САР, в том числе посредством разграбления нефтяных ресурсов, продолжил эксперт. Нельзя исключать, что США путем наращивания сил в ближневосточном регионе рассчитывают непосредственно воздействовать на других геополитических противников и на «слишком самостоятельных» союзников.

«Усиление группировки ВС Трампу нужно, чтобы жестче давить на Иран. Вероятно, американцы хотели бы сильнее воздействовать и на Турцию. Наверное, не открытым военным методом, но через своих союзников — через курдские группировки», — резюмировал Александр Перенджиев.

Ранее ФАН обнародовал результаты расследования о связи журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова, которого спонсирует беглый олигарх Михаил Ходорковский, с террористами и о поддержке Вашингтоном боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).