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15:53   6 Декабря 2019
Весь мир

Герой РФ объяснил отказ президента Казахстана от разговоров про Крым

Герой РФ объяснил отказ президента Казахстана от разговоров про Крым

Председатель Президиума «Офицеров России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в комментарии «Политике Сегодня» поддержал позицию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по Крыму, который отказался использовать термин «аннексия» в беседе с журналисткой Жанной Немцовой.

«Токаев назвал лишь вещи своими именами. — сказал Липовой. — Вхождение Крыма в состав РФ, конечно же, никакая не аннексия. Что такое аннексия? Классический пример – аннексия Судетской области Германией и Тешинской Силезии Польшей в 1938 году. Это было насильственное присоединение, одобренное всеми, кроме СССР».

Герой РФ объяснил позицию лидера Казахстана по Крыму страхом потерять русские города

Собеседник агентства напомнил о состоявшемся в Крыму референдуме, по итогам которого большинство жителей полуострова связали свое будущее с России в рамках международного права. Липовой не ждет, что за отказом президента Казахстана от «аннексии» последует скорое признание Крыма российским. Виной тому история южного соседа. В составе Казахстана множество городов с преимущественно русским населением: Уральск, Гурьев, Кустанай, Кокчетав, Петропавловск, Акмолинск, Павлодар, Семипалатинск, Усть-Каменногорск, Актюбинск.

«Исторически это русские земли Уральского, Оренбуржского и Сибирского, казачеств. И, конечно, Казахстан не хочет лишний раз поднимать эту тему. И Россия на официальном уровне про это не вспоминает», — поделился мнением Липовой.

Герой РФ объяснил позицию лидера Казахстана по Крыму страхом потерять русские города

Отвечая на вопрос журналиста Deutsche Welle о том, напугало ли правительство Казахстана «аннексия» Крыма и разразившаяся война на востоке Украины, Токаев заявил, что страха не было.

«Во-первых, мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. То, что произошло, то произошло. Аннексия - это слишком тяжелое слово применительно к Крыму. Во-вторых, никакого страха, как вы говорите, не было, поскольку у нас, как я уже сказал, абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией», — заявил президент Казахстана.

Слова Токаева задели официальный Киев. В заявлении МИД Украины говорится, что его позиция противоречит двусторонним отношениям, резолюции ООН от 27 марта 2014 года и «особенно обидно» звучит в преддверии заседания министров ОСБЕ.

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Автор: Максим Сахаров
#украина #крым #аннексия #токаев

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