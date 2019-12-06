Герой РФ объяснил отказ президента Казахстана от разговоров про Крым

Председатель Президиума «Офицеров России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в комментарии «Политике Сегодня» поддержал позицию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по Крыму, который отказался использовать термин «аннексия» в беседе с журналисткой Жанной Немцовой.

«Токаев назвал лишь вещи своими именами. — сказал Липовой. — Вхождение Крыма в состав РФ, конечно же, никакая не аннексия. Что такое аннексия? Классический пример – аннексия Судетской области Германией и Тешинской Силезии Польшей в 1938 году. Это было насильственное присоединение, одобренное всеми, кроме СССР».

Собеседник агентства напомнил о состоявшемся в Крыму референдуме, по итогам которого большинство жителей полуострова связали свое будущее с России в рамках международного права. Липовой не ждет, что за отказом президента Казахстана от «аннексии» последует скорое признание Крыма российским. Виной тому история южного соседа. В составе Казахстана множество городов с преимущественно русским населением: Уральск, Гурьев, Кустанай, Кокчетав, Петропавловск, Акмолинск, Павлодар, Семипалатинск, Усть-Каменногорск, Актюбинск.

«Исторически это русские земли Уральского, Оренбуржского и Сибирского, казачеств. И, конечно, Казахстан не хочет лишний раз поднимать эту тему. И Россия на официальном уровне про это не вспоминает», — поделился мнением Липовой.

Отвечая на вопрос журналиста Deutsche Welle о том, напугало ли правительство Казахстана «аннексия» Крыма и разразившаяся война на востоке Украины, Токаев заявил, что страха не было.

«Во-первых, мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. То, что произошло, то произошло. Аннексия - это слишком тяжелое слово применительно к Крыму. Во-вторых, никакого страха, как вы говорите, не было, поскольку у нас, как я уже сказал, абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией», — заявил президент Казахстана.

Слова Токаева задели официальный Киев. В заявлении МИД Украины говорится, что его позиция противоречит двусторонним отношениям, резолюции ООН от 27 марта 2014 года и «особенно обидно» звучит в преддверии заседания министров ОСБЕ.