Путин и Лукашенко на встрече 7 декабря обсудят дальнейшую интеграцию Союзного государства

О планах на предстоящую встречу глав двух стран сообщили в пресс-службе Кремля.

«Седьмого декабря в Сочи президент РФ Путин встретится с президентом Республики Беларусь Лукашенко, который посетит Россию с рабочим визитом. В ходе переговоров будут обсуждены ключевые вопросы двусторонней повестки дня, в том числе перспективы углубления интеграции в рамках Союзного государства», — передает текст сообщения РИА Новости.

О новой встрече президента России Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко стало известно после заявления Кремля 3 декабря. Сообщалось, что переговоры намечены на 7 декабря. Страны обсудят «дорожные карты» и другие проекты в рамках «Союзного государства».

Основной принцип проекта — «две страны — один рынок». Ранее стали известны детали сотрудничества стран в рамках «Союзного государства», так, через несколько лет планируется ввести общий Налоговый и Гражданский кодексы, общий доступ к госуслугам и унификацию системы собственности.