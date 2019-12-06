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Путин и Лукашенко на встрече 7 декабря обсудят дальнейшую интеграцию Союзного государства

Путин и Лукашенко на встрече 7 декабря обсудят дальнейшую интеграцию Союзного государства

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15:26   6 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Путин и Лукашенко на встрече 7 декабря обсудят дальнейшую интеграцию Союзного государства

Путин и Лукашенко на встрече 7 декабря обсудят дальнейшую интеграцию Союзного государства

О планах на предстоящую встречу глав двух стран сообщили в пресс-службе Кремля.

«Седьмого декабря в Сочи президент РФ Путин встретится с президентом Республики Беларусь Лукашенко, который посетит Россию с рабочим визитом. В ходе переговоров будут обсуждены ключевые вопросы двусторонней повестки дня, в том числе перспективы углубления интеграции в рамках Союзного государства», — передает текст сообщения РИА Новости.

О новой встрече президента России Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко стало известно после заявления Кремля 3 декабря. Сообщалось, что переговоры намечены на 7 декабря. Страны обсудят «дорожные карты» и другие проекты в рамках «Союзного государства».

Основной принцип проекта — «две страны — один рынок». Ранее стали известны детали сотрудничества стран в рамках «Союзного государства», так, через несколько лет планируется ввести общий Налоговый и Гражданский кодексы, общий доступ к госуслугам и унификацию системы собственности.

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Автор: Галина Кандинская
#россия #союзное государство #белорусия

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