Житель ДНР получил 17 лет колонии за сотрудничество со спецслужбами Украины

Житель Донецкой Народной Республики получил 17 лет колонии строгого режима за сотрудничество со спецслужбами Украины. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры ДНР.

Как сообщает ведомство, в 2017 и 2018 году житель Донецка вел шпионскую деятельность на территории ДНР. Отмечается, что он доставлял посылки с территории Украины, беспрепятственно пересекая контрольно-пропускной пункт въезда-выезда «Марьинка».

Апелляционная палата Верховного суда ДНР приговорила шпиона к 17 годам колонии.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что военные республики находятся в полной боевой готовности и в любой момент могут отразить атаку.