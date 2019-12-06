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 Житель ДНР получил 17 лет колонии за сотрудничество со спецслужбами Украины

Житель ДНР получил 17 лет колонии за сотрудничество со спецслужбами Украины
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15:16   6 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Житель ДНР получил 17 лет колонии за сотрудничество со спецслужбами Украины

Житель ДНР получил 17 лет колонии за сотрудничество со спецслужбами Украины

Житель Донецкой Народной Республики получил 17 лет колонии строгого режима за сотрудничество со спецслужбами Украины. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры ДНР.

Как сообщает ведомство, в 2017 и 2018 году житель Донецка вел шпионскую деятельность на территории ДНР. Отмечается, что он доставлял посылки с территории Украины, беспрепятственно пересекая контрольно-пропускной пункт въезда-выезда «Марьинка».

Апелляционная палата Верховного суда ДНР приговорила шпиона к 17 годам колонии. 

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что военные республики находятся в полной боевой готовности и в любой момент могут отразить атаку.

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Автор: Ольга Воскресенская
#украина #днр #политика #шпионаж

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