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 Крымский сенатор порекомендовала Зеленскому забыть о претензиях на полуостров

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Путин и Лукашенко на встрече 7 декабря обсудят дальнейшую интеграцию Союзного государства

Путин и Лукашенко на встрече 7 декабря обсудят дальнейшую интеграцию Союзного государства

 Житель ДНР получил 17 лет колонии за сотрудничество со спецслужбами Украины

Житель ДНР получил 17 лет колонии за сотрудничество со спецслужбами Украины
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15:21   6 Декабря 2019
Политика

Путин не связывает «Северный поток — 2» с транзитом через Украину

Путин не связывает «Северный поток — 2» с транзитом через Украину

Российский лидер Владимир Путин заявил, что строительство морского газопровода «Северный поток — 2» не означает желание России приостановить транзит газа через Украину. Речь идет об экономической целесообразности. Об этом он заявил 6 декабря, передает РИА Новости. 

«Еще раз хочу сказать, что это [ввод «Северного потока-2» — ред.] совсем не значит, что Россия намерена прекратить транзит через территорию Украины. Вопрос не в территории, а экономической целесообразности», — сказал глава государства. 

Президент РФ в пятницу общался с представителями немецкого бизнеса. 

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак. заявил, что строительство «Северного потока — 2» идет по плану. Планируется, что проект начнет работать в середине следующего года.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #северный поток-2

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