Российский лидер Владимир Путин заявил, что строительство морского газопровода «Северный поток — 2» не означает желание России приостановить транзит газа через Украину. Речь идет об экономической целесообразности. Об этом он заявил 6 декабря, передает РИА Новости.

«Еще раз хочу сказать, что это [ввод «Северного потока-2» — ред.] совсем не значит, что Россия намерена прекратить транзит через территорию Украины. Вопрос не в территории, а экономической целесообразности», — сказал глава государства.

Президент РФ в пятницу общался с представителями немецкого бизнеса.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак. заявил, что строительство «Северного потока — 2» идет по плану. Планируется, что проект начнет работать в середине следующего года.