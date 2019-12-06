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 Житель ДНР получил 17 лет колонии за сотрудничество со спецслужбами Украины

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15:09   6 Декабря 2019
Россия

Руководство московского роддома №27 уволили в полном составе после жалоб пациентов

Руководство московского роддома №27 уволили в полном составе после жалоб пациентов

Родильный дом работает, а все пациентки находятся под наблюдением и постоянным контролем медицинского персонала. Об этом сообщил представитель департамента здравоохранения столицы. По его словам, начальство московского родильного дома №27 уволили в полном составе после жалоб пациентов

«Уволили заведующую филиалом родильного дома Сармосян Марину Арамаисовну, а также заведующих всех отделений роддома», — добавили в департаменте.

Причина служебной проверки — многочисленные жалобы пациентов. Руководителем роддома №27 назначили врача-акушера-гинеколога высшей категории Елену Семейкину, которая ранее возглавляла родильный дом ГКБ имени Боткина. Стаж работы — более 35 лет. Заместитель руководителя департамента здравоохранения столицы уже представила Елену Юрьевну коллективу родильного дома.

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #россия #общество #роддом

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