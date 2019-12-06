Долгосрочные связи с бизнесменами из Германии отвечают стратегическим интересам России

Россия планирует развивать связи с немецкими предпринимателями. Это отвечает стратегическим интересам Москвы, заявил глава государства Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса Германии.

По его словам, Германия является одним из важнейших экономических партнеров.

«Мы высоко ценим прагматизм немецкого бизнеса и готовность к совместной работе, стремимся и далее поступательно развивать двусторонние связи, чтобы безусловно отвечать долгосрочным интересам обоих государств», — подчеркнул президент.

Россия не собирается использовать рычаги экономического давления, несмотря на обстановку в мировой политике. Москва всегда стабильно относилась к своим экономическим партнерам и никогда не использовала экономические рычаги, чтобы решить какие-либо политические вопросы.