Эрдоган напомнит евротройке о курдских террористах на саммите НАТО в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал второй саммит НАТО после визита в Лондон по случаю 70-летия Североатлантического альянса. Встреча с участием лидеров Германии, Великобритании и Франции пройдет в феврале следующего года в Стамбуле.

«Нами [президентами Турции и Франции, премьер-министром Великобритании и канцлером ФРГ] было принято решение проводить такой четырехсторонний саммит по меньшей мере раз в год. Теперь мы проведем саммит в феврале в Стамбуле. Мы приняли соответствующее решение», — заявил журналистам Эрдоган.

Первый заместитель декана Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь Ковалев в беседе с «Политикой Сегодня» выразил мнение, что на февральской встрече турецкий лидер попытается заручиться поддержкой европейских союзников по проблеме бандформирований курдов.

«Он добивался, но пока так и не добился того, чтобы союзники по НАТО признали курдов террористической организацией. — говорит эксперт. — Он надеялся на то, что США, которые по сути бросили курдов, этому поспособствуют, но пока этого не произошло в силу того, что у французов и англичан свои интересы в регионе. Мы все прекрасно помним, что после Первой мировой войны это были подмандатные территории Франции и Великобритании. Эти интересы сохранились. Яркий пример тому, что европейцы, несмотря на свою зависимость и давление со стороны США, отказались выходить из сделки по Ирану. Эрдоган, который пытается усилить Турцию, как региональную державу, хочет, чтобы позиция союзников по НАТО изменилась».

Численность французского контингента на севере и северо-востоке Сирии турецкое агентство Anadolu в 2018 году оценивало в 200 военных, рассредоточенных по девяти базам. При этом французы действуют в связке с американскими коллегами, которые, опираясь на курдские отряды самообороны, оккупируют богатый нефтью и газом восточный берег реки Евфрат. К примеру, в окрестностях месторождения «Кахар» в районе Меядина провинции Дейр-эз-Зор дислоцируется французский спецназ и артиллерия. Летом этого года источники издания Foreign policy сообщали об отправке в Сирию дополнительного контингента британских и французских военных.

Администрация Белого дома не скрывает своих претензий на сирийские природные богатства. На этой неделе президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что Америка не собирается покидать нефтегазовые месторождения на восточном берегу реки Евфрат.

«Боевики пытались сохранить контроль над нефтью, а теперь ее полностью контролируем мы… Нефть у нас, и мы можем делать с ней, что хотим», — заявил журналистам Трамп.

Президент Сирии Башар Асад ранее охарактеризовал действия США, как воровство, сравнив сегодняшнюю американскую политику в своей стране с политикой Третьего Рейха. Асад напомнил, что Гитлер также практиковал экспансию, завоевания, подрыв интересов других народов и попирал международное право.

«И все это только ради нефти», — добавил Асад.

Помимо курдских сепаратистов и регулярных войск США нефть Заевфратья контролируют бойцы американской частной военной компании Academi, ранее известной как Blackwater, сообщало Федеральное агентство новостей со ссылкой на источники. Под контролем наемников караваны с «черным золотом» САР уходят на продажу в соседний Ирак.

курды — террористы

Более того, помимо курдов, США спонсировали и обучали в Сирии радикальных исламистов, следует из рассказов опрошенных агентством местных жителей, которые приводятся в расследовании ФАН. В первой части расследования говорилось о связи журналиста «Новой Газеты» Дениса Короткова с запрещенной в РФ террористической организацией «Исламское государство».