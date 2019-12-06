Самозанятые пенсионеры получат прибавку к пенсии

Пенсии пенсионеров, которые будут зарегистрированы как самозанятые, продолжат индексироваться. Советник юридической фирмы «Иляшев и пратнеры» Дмитрий Константинов считает, что лазейку в законе в скором времени устранят, сообщает Lenta.ru.

Пенсионные выплаты самозанятым пенсионерам продолжат индексироваться, так как категория самозанятиых в российском законодательстве пока относится к неработающим. Все дело в том, что индексация пенсии прекращается, если пенсионер трудоустроен или открыл ИП и самостоятельно платить страховые взносы. В то же время самозанятые не обязаны выплачивать страховые взносы, поэтому продолжат получать ежегодную прибавку к пенсии.

Советник юридической фирмы «Иляшев и пратнеры» Дмитрий Константинов уверен, что скоро это упущение в законе будет устранено. Он отметил, что во время создания нынешнего налогового режима не учитывалось, что трудоустроенные пенсионеры или являющиеся ИП перейдут в статус самозанятых, будут платить низкий налог и при этом получать дополнительные выплаты.

Новый налоговый режим в тестовом режиме начал действовать в начале 2019 года на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана. Местные жители, зарегистрировавшиеся как самозанятые теперь платят 4% налог на доход от физических лиц и 6% на доход от юрлиц.