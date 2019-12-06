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 Житель ДНР получил 17 лет колонии за сотрудничество со спецслужбами Украины

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14:53   6 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Военные ДНР находятся в полной боевой готовности, заявил Пушилин

Военные ДНР находятся в полной боевой готовности, заявил Пушилин

Военные Донецкой Народной Республики находятся в полной боевой готовности, заявил глава республики Денис Пушилин. По его словам, в декабре Народная милиция ДНР получила новейшие образцы техники радиоэлектронной борьбы «Террикон-М2Н», «Хамелеон» и «Тритон». Эти средства нужны для противостояния подрывной деятельности ВСУ.

«Не могу о многом говорить, но, уверяю вас, мы находимся в полной готовности отразить натиск внешнего врага», — рассказал Денис Пушилин в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН).

В начале декабря сообщалось, что НМ ДНР получит новейшие образцы средств радиоэлектронной борьбы, которые будут бороться с беспилотниками Вооруженных сил Украины. 

В 2014 году после государственного переворота на Украине началась гражданская война, Луганск и Донецк не признали пришедшее к власти новое правительство и решили объявить о независимости. На предстоящем саммите «нормандской четверки» в Париже будут обсуждать внутриукраинский конфликт.

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Автор: Ольга Воскресенская
#украина #днр #политика

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