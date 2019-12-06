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14:51   6 Декабря 2019
Россия

Минздрав призывает запретить некурительный табак

Минздрав призывает запретить некурительный табак

Замглавы Минздрава РФ Олег Салагай считает, что запреты на жевательный табак должны распространяться и на другие формы потребления никотина.

«Те формы потребления табака, отличные от курения, которые не несут название снюс или насвай и в чем-то отличаются от них, получают дополнительное распространение, ставя под угрозу здоровье несовершеннолетних», — сказал Салагай.

Ранее депутаты Госдумы разработали проект закона, который запрещает распространение аналогов насвая и снюса. Другая группа парламентариев предложили увеличить в пять раз штрафы за торговлю ими. Депутат Марат Бариев призвал запретить торговать сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин или его производные. 

Напомним, 6 декабря двое подростков из Железногорска Красноярского края оказались в реанимации в тяжелом состоянии из-за отравления снюсом. Детей нашел на улице местный депутат, они лежали в снегу без сознания.

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Автор: Виктория Разумовская
#подростки #минздрав #табак

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