Песков призвал относиться к саммиту «нормандской четверки» со «сдержанным оптимизмом»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сам факт встречи уже является позитивным моментом. По его прогнозам, на саммите может быть принят необязывающий документ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Дождь».

«Очевидно, что соглашения не будет. И никто не ожидает никакого соглашения — это было бы завышенными ожиданиями, от чего мы, кстати, очень энергично предостерегаем», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что пока рано говорить, как будет назван потенциальный документ, но он может быть согласован и подписан. Также Песков подчеркнул, что это будет «необязывающий документ, необязывающее соглашение», которое позволит зафиксировать моменты, по которым страны будут иметь взаимное понимание.

Песков призвал относиться к возможному улучшению отношений между Россией и Украиной со «сдержанным оптимизмом». Он также отметил, что лидеры стран поддерживают конструктивное общение через телефонные переговоры. Он убежден, что для заметных перемен конструктивный диалог должен продолжаться.

Встреча глав четырех стран России, Украины, Германии и Франции в рамках саммита «нормандской четверки» состоится 9 декабря в Париже. Участие в переговорах примут президент России Владимир Путин, лидер Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель и глава Франции Эммануэль Макрон.