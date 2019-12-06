«Фонтанка» выдумала данные паспорта «героя» фейкового интервью о ЧВК в Сирии

Петербургское издание «Фонтанка» использовало вымышленные данные якобы бойца ЧВК «Вагнер» в своем псевдорасследовании, сообщило Федеральное агентство новостей.

Напомним, что 22 ноября на «Фонтанке» появилась статья, рассказывающая о событиях 2017 года, когда в Сирии ликвидировали террориста «Исламского государства»* (запрещено в России). Также было опубликовано интервью с предполагаемым бойцом ЧВК «Вагнер» — неким 39-летним Русланом из Брянска.

Странности в материале побудили ФАН проверить информацию, как оказалось — не зря. Сотрудники агентства нашли того самого Руслана, фамилия которого оказалась Нехаев и с которым якобы беседовала «Фонтанка», и подтвердили свою догадку: интервью петербургского издания — фейк.

Сейчас Федеральное агентство новостей получило новое подтверждение лжи «Фонтанки». В распоряжении редакции имеются реальные паспортные данные Руслана, которые он сам предоставил. Сотрудники проверили их подлинность и сопоставили с информацией петербургского издания.

Так, по данным «расследования», якобы боец ЧВК вылетел из России в Сирию в январе 2017 года на самолете авиакомпании Cham Wings Airlines. Для регистрации на рейс «Ростов — Дамаск» использовался паспорт с последними цифрами «838». В действительности же, этими цифрами должны были быть «475», как в реальном паспорте их «собеседника».

Более того, ФАН обратился в правоохранительные органы, чтобы узнать, были ли подобные цифры в ранее выданных паспортах. Ответ оказался отрицательным.

Тогда корреспонденты решили сверить перелеты брянца. Согласно данным, с 2017 по 2019 год он не летал в САР. За это время он был лишь в российских городах и ближнем зарубежье.

Стоит отметить, что псевдорасследование «Фонтанки» вышло вслед за таким же «расследованием» ее экс-сотрудника — Дениса Короткова, который сейчас трудится в «Новой газете». В его статье уничтожение террориста представлено как казнь солдата, в которой замешаны бойцы ЧВК «Вагнера». Также «журналист» начал «идентифицировать» виновных и якобы вышел на некоего Станислава Д.

Материал с «интервью» «Фонтанки» стал своеобразным ответом «Новой газете». Вопросы, задаваемые изданием в «телефонной беседе», как и ответы, наводят на мысль о фейковости написанного.

Сотрудники ФАН смогли отыскать «того самого» Руслана при помощи данных, указанных «Фонтанкой»: город, имя, место работы, некоторые части биография и род занятий. Так, в Дворце детского и юношеского творчества (ДДЮТ) имени Гагарина в Брянске работает лишь один Руслан, да и занимается он не военной подготовкой, как написала «Фонтанка», а фольклором.

Мужчина удивился, что успел «пообщаться» с петербургским изданием, и согласился на видеоинтервью с ФАН. Издание с его помощью опровергло материал «Фонтанки». Вместе с тем, Нехаев готов подать в суд за клевету. Что касается петербургского издания, плодящего фейки, то один из его основателей Андрей Константинов счел «неэтичным» комментировать статью.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.