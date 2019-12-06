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 Житель ДНР получил 17 лет колонии за сотрудничество со спецслужбами Украины

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15:25   6 Декабря 2019
Россия

Приговор суда по делу Жукова лишил оппозицию «сакральной жертвы»

Приговор суда по делу Жукова лишил оппозицию «сакральной жертвы»

Кунцевский суд Москвы вынес в пятницу приговор участнику летних московских протестов студенту ВШЭ Егору Жукову, который обвинялся в подстрекательстве к экстремистской деятельности, распространяя соответствующие видеоролики на YouTube.

Как сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН), приговор, озвученный судом, оказался на удивление мягким – Жуков получил трехлетний условный срок и двухлетний запрет на администрирование сайтов. Присутствовавшая на оглашении приговора проректор Высшей Школы Экономики Валерия Касамара сообщила журналистам, что Жукова даже не отчислят из вуза.

Приговор суда по делу Жукова лишил оппозицию «сакральной жертвы»

Сам Жуков, который так и не признал своей вины, заявил представителям прессы, что не считает полученный условный срок окончательной победой. При этом он поблагодарил всех, кто пришел его поддержать, призвав при этом своих сторонников помочь и другим фигурантам «московского дела» - Владимиру Емельянову, Павлу Новикову и Никите Чирцову, чьи дела суд также рассмотрит в пятницу.

«Я рад, что я на свободе. Но тем не менее, это совершенно несправедливая вещь. Во-вторых, я надеюсь, мы все понимаем, что это все превратилось в политику, и нельзя отделять свою деятельность по защите политзаключенных и несправедливо осужденных от политики», - заявил Жуков.

На заседание по делу Емельянова приехал скандальный блогер Алексей Навальный, воспользовавшийся случаем, чтобы покрасоваться перед камерами.

В итоге Емельянов по приговору суда получил два году условно. Дело в отношении Новикова закрыли и выпустили его из зала суда, обязав выплатить штраф в 120 тысяч рублей. Чирцов получил год колонии общего режима за то, что на митинге толкнул полицейского в грудь. Однако и его ситуация не так ужасна, как поспешили заявить либералы – Чирцов успел отбыть в СИЗО три месяца.

Каким бы мягким не был приговор Жукову, либеральная оппозиция поспешила заявить о его «суровости» и о том, что условный срок молодой человек получил «ни за что». Любовь Соболь, которая 4 декабря тайно отбыла в Прагу, заявила, например, что она, конечно, «рада за Егора», но все равно назвала произошедшее «позором».

В то же время, гораздо больше сопереживания проявили, казалось бы, идеологические противники Жукова. В частности, проректор ВШЭ Валерия Касамара, которую организаторы летних митингов называли чуть ли не исчадьем ада, защищала своего студента на всем протяжении процесса, присутствовала в суде, и искренне порадовалась его скорому возвращению к нормальной жизни и учебе.

Журналист Сергей Колясников напомнил о том, что на Западе приговор человеку, обвиняемому в призывах к насилию, не был бы так гуманен. При этом он порадовался за Жукова и добавил, что полученный им урок выглядит как послание молодежи:

«Смотрите, за кем вы идете, и сто раз подумайте, прежде чем использовать насилие или призывать к нему», - отметил журналист.

Приговор суда по делу Жукова лишил оппозицию «сакральной жертвы»

Депутат Петербургского Заксобрания Борис Вишневский использовал ситуацию не для того, чтобы порадоваться за парня, который избежал тюрьмы, а для того, чтобы обрушиться с критикой на главу Совета по правам человека. При этом он ошибочно заявил, что Жукову запретили пользоваться интернетом, хотя в приговоре речь идет лишь о запрете на администрирование и создание контента.

Как отмечает ФАН, реакция зачинщиков московских незаконных митингов и тех, кто их поддерживал из депутатского кресла в Петербурге, указывает на то, что их скорее огорчили условные сроки, полученные Жуковым и Емельяновым, сравнительно мягкий приговор Чирцову и освобождение Новикова. Похоже им не понравилась именно гуманность суда, и отсутствие «сакральной жертвы», так как теперь, как оказалось, бессмысленно разворачивать информационную компанию в защиту парней, боровшихся за будущее России, перед камерами BBC и Deutsche Welle. Также бессмысленными выглядят на фоне этих мягких приговоров новые митинги. И самое огорчительное – это то, что главные «борцы за хорошее», которые по десять раз в год ездят отдыхать за границу с неоплаченными штрафами, лишились очередной порции финансирования.

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Автор: Александр Люблинский
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