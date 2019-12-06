Приговор суда по делу Жукова лишил оппозицию «сакральной жертвы»

Кунцевский суд Москвы вынес в пятницу приговор участнику летних московских протестов студенту ВШЭ Егору Жукову, который обвинялся в подстрекательстве к экстремистской деятельности, распространяя соответствующие видеоролики на YouTube.

Как сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН), приговор, озвученный судом, оказался на удивление мягким – Жуков получил трехлетний условный срок и двухлетний запрет на администрирование сайтов. Присутствовавшая на оглашении приговора проректор Высшей Школы Экономики Валерия Касамара сообщила журналистам, что Жукова даже не отчислят из вуза.

Сам Жуков, который так и не признал своей вины, заявил представителям прессы, что не считает полученный условный срок окончательной победой. При этом он поблагодарил всех, кто пришел его поддержать, призвав при этом своих сторонников помочь и другим фигурантам «московского дела» - Владимиру Емельянову, Павлу Новикову и Никите Чирцову, чьи дела суд также рассмотрит в пятницу.

«Я рад, что я на свободе. Но тем не менее, это совершенно несправедливая вещь. Во-вторых, я надеюсь, мы все понимаем, что это все превратилось в политику, и нельзя отделять свою деятельность по защите политзаключенных и несправедливо осужденных от политики», - заявил Жуков.

На заседание по делу Емельянова приехал скандальный блогер Алексей Навальный, воспользовавшийся случаем, чтобы покрасоваться перед камерами.

В итоге Емельянов по приговору суда получил два году условно. Дело в отношении Новикова закрыли и выпустили его из зала суда, обязав выплатить штраф в 120 тысяч рублей. Чирцов получил год колонии общего режима за то, что на митинге толкнул полицейского в грудь. Однако и его ситуация не так ужасна, как поспешили заявить либералы – Чирцов успел отбыть в СИЗО три месяца.

Каким бы мягким не был приговор Жукову, либеральная оппозиция поспешила заявить о его «суровости» и о том, что условный срок молодой человек получил «ни за что». Любовь Соболь, которая 4 декабря тайно отбыла в Прагу, заявила, например, что она, конечно, «рада за Егора», но все равно назвала произошедшее «позором».

В то же время, гораздо больше сопереживания проявили, казалось бы, идеологические противники Жукова. В частности, проректор ВШЭ Валерия Касамара, которую организаторы летних митингов называли чуть ли не исчадьем ада, защищала своего студента на всем протяжении процесса, присутствовала в суде, и искренне порадовалась его скорому возвращению к нормальной жизни и учебе.

Журналист Сергей Колясников напомнил о том, что на Западе приговор человеку, обвиняемому в призывах к насилию, не был бы так гуманен. При этом он порадовался за Жукова и добавил, что полученный им урок выглядит как послание молодежи:

«Смотрите, за кем вы идете, и сто раз подумайте, прежде чем использовать насилие или призывать к нему», - отметил журналист.

Депутат Петербургского Заксобрания Борис Вишневский использовал ситуацию не для того, чтобы порадоваться за парня, который избежал тюрьмы, а для того, чтобы обрушиться с критикой на главу Совета по правам человека. При этом он ошибочно заявил, что Жукову запретили пользоваться интернетом, хотя в приговоре речь идет лишь о запрете на администрирование и создание контента.

Как отмечает ФАН, реакция зачинщиков московских незаконных митингов и тех, кто их поддерживал из депутатского кресла в Петербурге, указывает на то, что их скорее огорчили условные сроки, полученные Жуковым и Емельяновым, сравнительно мягкий приговор Чирцову и освобождение Новикова. Похоже им не понравилась именно гуманность суда, и отсутствие «сакральной жертвы», так как теперь, как оказалось, бессмысленно разворачивать информационную компанию в защиту парней, боровшихся за будущее России, перед камерами BBC и Deutsche Welle. Также бессмысленными выглядят на фоне этих мягких приговоров новые митинги. И самое огорчительное – это то, что главные «борцы за хорошее», которые по десять раз в год ездят отдыхать за границу с неоплаченными штрафами, лишились очередной порции финансирования.