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14:52   6 Декабря 2019
Россия

«Камаз» попросил «Газпром» за три года построить на трассах газовые заправки

«Камаз» попросил «Газпром» за три года построить на трассах газовые заправки

Речь идет о десяти автоматизированных газонаполнительных компрессорных станциях. Об этом сообщил генеральный директор «Камаза» Сергей Когогин. По его словам, компания попросила «Газпром» в течение трех лет построить АГНКС на основных транзитных трассах страны.

«Мы попросили «Газпром» разработать эту программу с учетом хотя бы трехлетнего периода​​​. Не так много, порядка десяти станций всего», — пояснил Когогин.

Ранее глава компании говорил, что «Камаз» попросит «Газпром» скорректировать программу строительства газовых заправок с учетом потребностей большегрузного транспорта, который при росте цен на дизельное топливо оказался главным потребителем газа. Энергетическая компания позитивно отреагировал на этот запрос.

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Автор: Анатолий Кубарев
#газпром #камаз #трассы #заправки

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