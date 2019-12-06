«Камаз» попросил «Газпром» за три года построить на трассах газовые заправки
Речь идет о десяти автоматизированных газонаполнительных компрессорных станциях. Об этом сообщил генеральный директор «Камаза» Сергей Когогин. По его словам, компания попросила «Газпром» в течение трех лет построить АГНКС на основных транзитных трассах страны.
«Мы попросили «Газпром» разработать эту программу с учетом хотя бы трехлетнего периода. Не так много, порядка десяти станций всего», — пояснил Когогин.
Ранее глава компании говорил, что «Камаз» попросит «Газпром» скорректировать программу строительства газовых заправок с учетом потребностей большегрузного транспорта, который при росте цен на дизельное топливо оказался главным потребителем газа. Энергетическая компания позитивно отреагировал на этот запрос.
«КАМАЗ» – история сильных людей https://t.co/NLkzZ3RrHG pic.twitter.com/zk10a2i8as— ПАО «КАМАЗ» (@kamaz_official) 6 декабря 2019 г.