Нынешний филиппинский лидер Родриго Дутерте не будет баллотироваться на новый президентский срок. Об этом он сообщил журналистам издания Manila Times.

По его словам, он больше не хочет связывать себя и вновь становиться президентом Филиппин. Также он отметил, что не пожелает такой участи для своей дочери Сары Дутерте-Карпио, которая сейчас является мэром города Давао. По словам Дутерте, он не хочет, чтобы его дочь стала президентом Филиппин, так как это «неблагодарная работа».

Как заявил филиппинский лидер, у местных жителей будет выбор из двух кандидатур: Франсиса Эскудеро и Джоуи Сальседы. Кого бы он сам хотел видеть своим преемником, Дутерте не рассказал.

Президент Филиппин Родриго Дутерте посетил Россию в начале октября 2019 года. В ходе своего делового визита он встретился с российским лидером Владимиром Путиным и премьер-министром страны Дмитрием Медведевым, а также поучаствовал в заседании Валдайского клуба в Сочи.