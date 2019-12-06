Дутерте не будет баллотироваться на новый президентский срок
Нынешний филиппинский лидер Родриго Дутерте не будет баллотироваться на новый президентский срок. Об этом он сообщил журналистам издания Manila Times.
По его словам, он больше не хочет связывать себя и вновь становиться президентом Филиппин. Также он отметил, что не пожелает такой участи для своей дочери Сары Дутерте-Карпио, которая сейчас является мэром города Давао. По словам Дутерте, он не хочет, чтобы его дочь стала президентом Филиппин, так как это «неблагодарная работа».
Как заявил филиппинский лидер, у местных жителей будет выбор из двух кандидатур: Франсиса Эскудеро и Джоуи Сальседы. Кого бы он сам хотел видеть своим преемником, Дутерте не рассказал.
Президент Филиппин Родриго Дутерте посетил Россию в начале октября 2019 года. В ходе своего делового визита он встретился с российским лидером Владимиром Путиным и премьер-министром страны Дмитрием Медведевым, а также поучаствовал в заседании Валдайского клуба в Сочи.