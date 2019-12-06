Жительница Кузбасса избила предполагаемую любовницу мужа молотком

Жительницу Анжеро-Судженска будут судить за избиение молотком предполагаемой любовницы своего супруга. Ревнивице грозит до двух лет лишения свободы. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области.

Отмечается, что 35-летняя местная жительница в сентябре 2019 года поступила в медицинское учреждение с ушибленными ранами головы. Правоохранителям удалось выяснить, что травмы женщине нанесла 40-летняя знакомая.

СК возбудил уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. В рамках него также было проведено расследование.

Выяснилось, что фигурантка избила женщину молотком из ревности, потому что заподозрила своего гражданского мужа в неверности. Женщина решила, что новой возлюбленной ее супруга стала коллега по работе, поэтому отправилась к ней выяснять отношения.

«Между женщинами произошла ссора, в ходе которой ревнивая горожанка молотком несколько раз ударила оппонентку по голове и скрылась», — передает ведомство.

Материалы уголовного дела отправлены в суд. Фигурантке уголовного дела грозит до двух лет лишения свободы.