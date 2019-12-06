В Кремле не обсуждали введение единой системы оплаты труда учителей, но видят в этом риски

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментирую новость о том, что Совет Федерации поддерживает введение единой нормативно-правовой системы в вопросе оплаты труда преподавателей.

Песков заявил, что вопрос о введении единой нормы по оплате труда школьных учителей по всей стране не обсуждался в Кремле. Однако он добавил, что власти видят риски в таком подходе.

«Я не располагаю деталями. В администрации президента это никак не обсуждалось», — передает его слова ТАСС.

Затем Песков, отвечая на вопрос о том, видят ли в Кремле риски таких изменений, добавил, что «безусловно, видят».

Издание «Известия» в пятницу, 6 декабря, опубликовало новость о том, что Совет Федерации поддерживает введение общих стандартов оплаты труда школьных учителей по всей стране. Также в ведомстве сообщили, что намерены направить в правительство просьбу рассмотреть это предложение. На данный момент размер оплаты труда в каждом образовательном учреждении определяется самим учредителем, которым в большинстве общеобразовательных школ выступает муниципалитет, норму при этом, как правило, устанавливает субъект Федерации.