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 Федеральный проект по искусственному интеллекту подготовят к концу 2019 года

Федеральный проект по искусственному интеллекту подготовят к концу 2019 года
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14:16   6 Декабря 2019
Россия

Федеральный проект по искусственному интеллекту подготовят к концу 2019 года

Федеральный проект по искусственному интеллекту подготовят к концу 2019 года

В рамках нацпрограммы «Цифровая экономика РФ». Об этом сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов в кулуарах форума «Глобальное технологическое лидерство». По его словам, федеральный проект по технологии искусственного интеллекта подготовят до конца 2019 года.

«Будет отдельный федеральный проект у нас до конца года — искусственный интеллект», — сказал Максим Акимов.

Предполагается, что к 2024 году кратно вырастет число работающих специалистов по искусственному интеллекту. Сейчас их не более пяти тысяч. Обучение углубят на всех уровнях образования, в том числе в школах, поэтому внедрят в программу тематические модули и олимпиады.

Ранее министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций обнародовало дорожную карту развития «сквозной» цифровой технологии «Нейротехнологии и искусственный интеллект». Согласно документу, развитие технологии ИИ и нейротехнологий в РФ до 2025 года может потребовать более 56 миллиардов рублей бюджетных денег и почти 336 миллиардов рублей из внебюджетных источников.

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Автор: Анатолий Кубарев
#общество #цифровая экономика #акимов #ии

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