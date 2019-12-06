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 Меркель подтвердила двухстороннюю встречу с Путиным в ходе саммита в Париже

Меркель подтвердила двухстороннюю встречу с Путиным в ходе саммита в Париже
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 Меркель подтвердила двухстороннюю встречу с Путиным в ходе саммита в Париже

Меркель подтвердила двухстороннюю встречу с Путиным в ходе саммита в Париже
14:10   6 Декабря 2019
Весь мир

Меркель подтвердила двухстороннюю встречу с Путиным в ходе саммита в Париже

Меркель подтвердила двухстороннюю встречу с Путиным в ходе саммита в Париже

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила двухстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным в ходе саммита в «нормандском формате», который состоится в понедельник в Париже.

Как заявила представитель кабмина Германии Ульрике Деммер, двусторонние переговоры Путина и Меркель пройдут в 17:00 по московскому времени, а через полчаса у канцлера ФРГ назначена встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин едет на предстоящий саммит «нормандской четверки» с серьезным настроем и намерением провести двусторонние встречи «один на один» с лидерами Франции, Германии и Украины. Саммит пройдет 9 декабря. 

Бывший президент Украины Петр Порошенко порекомендовал нынешнему главе украинского государства Владимиру Зеленскому не проводить с Владимиром Путиным переговоры «с глазу на глаз» и посоветовал «не доверять Путину». 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #меркель #германия #политика #нормандская четверка

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