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14:08   6 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский посетит Донбасс в День ВС Украины

Зеленский посетит Донбасс в День ВС Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский посетит Донецкую область в День вооруженных сил. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщает сайт Донецкой областной государственной администрации. 

«Шестого декабря 2019 президент Украины Владимир Зеленский с рабочей поездкой посетит Донецкую область», — сказано в сообщении.

Других подробностей визита главы украинского государства больше не приводится. 

День вооруженных сил Украины традиционно отмечается 6 декабря. 

9 декабря в столице Франции состоится встреча в «нормандском формате», на которой будет обсуждаться урегулирование конфликта в Донбассе. В ходе нее Зеленский переговорит с лидерами России, Франции и Германии. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#донбасс #украина #политика #общество

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