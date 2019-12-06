Зеленский посетит Донбасс в День ВС Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский посетит Донецкую область в День вооруженных сил. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщает сайт Донецкой областной государственной администрации.

«Шестого декабря 2019 президент Украины Владимир Зеленский с рабочей поездкой посетит Донецкую область», — сказано в сообщении.

Других подробностей визита главы украинского государства больше не приводится.

День вооруженных сил Украины традиционно отмечается 6 декабря.

9 декабря в столице Франции состоится встреча в «нормандском формате», на которой будет обсуждаться урегулирование конфликта в Донбассе. В ходе нее Зеленский переговорит с лидерами России, Франции и Германии.