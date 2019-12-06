Соболь решила отдохнуть в Праге, забыв про кучу штрафов и суды по «московскому делу»

Юрист признанного иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь улетела в Прагу, тогда как в Москве решается судьба участников организованных ею незаконных митингов, сообщили «Народные новости».

По данным Telegram-канал «Силовики», Соболь покинула Россию 4 декабря в 17.45 по московскому времени на самолете авиакомпании Czech Airlines. Прогуливаться по пражским улочкам она отправилась из Шереметьева.

В пятницу, 6 декабря, прошли судебные заседания и, соответственно, вынесение приговоров фигурантам «московского дела». Так, условное наказание получили студент ВШЭ и блогер Егор Жуков и Владимир Емельянов за экстремизм и нападение на бойца ОМОН соответственно. А применивший силу к полицейскому Никита Чирцов получил год колонии общего режима.

Что примечательно, ни на одном из заседаний не было ни Соболь, ни ее начальника Алексея Навального, которые во время несанкционированных митингов обещали своим последователям всестороннюю юридическую и моральную поддержку «в случае чего». Такое положение дел вызвало у общественности волну праведного негодования, однако это стандартное поведение членов так называемого ФБК.

Стоит отметить, путешествие Соболь объясняет внезапный перерыв в программе «По фактам» на YouTube-канале «Навальный LIVE». Напомним, что 3 декабря на портале опубликовали объявление, что вещание «соболевской» передачи возобновят лишь 9 декабря.

Еще одна проблема в уехавшей «юристки» кроется в многомиллионных штрафах, которые она получила за организацию массовых беспорядков этим летом в Москве. Известно, что на ее счету лежит более трех миллионов рублей «гонорара» за столь массовый спектакль. Однако оплачивать штрафы, счет которым она уже потеряла, Соболь не спешит.

Вместе с тем, в России существует закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», согласно которому человеку могут запретить покидать страну из-за уклонения от выплаты наложенных судом санкций. Однако Соболь в Праге. Впрочем, аналогичная ситуация и с Навальным, что наводит на мысль о его связях в правоохранительных структурах.