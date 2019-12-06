Канцлер Германии Ангела Меркель впервые посетила Освенцим в Польше

За 14 лет нахождения в должности немецкого канцлера Ангела Меркель впервые почтила память погибших визитом в один из крупнейших концлагерей Аушвиц Биркенау в сопровождении премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Польское агентство печати.

«Это первый визит канцлера Меркель и третий в истории визит действующего немецкого канцлера в лагере Аушвиц», — прокомментировал приезд Меркель заместитель министра иностранных дел Польши Павель Яблоньский.

Он также отметил, что встреча глав Польши и Германии и их приезд в Освенцим поможет напомнить миру об ужасных преступлениях, совершенных нацистской Германией. Такой жест, по его словам, покажет, что очень важно помнить о всех жертвах жестокого режима и «смело говорить правду о тех временах и противостоять попыткам переписать историю».

Фашисты сожгли в газовых камерах Аушвиц-Биркенау более миллиона евреев, в этом лагере были убиты представители польской интеллигенции и советские военнопленные. Согласно разным данным в нем погибли от полутора до двух миллионов человек. Комплекс концлагерей освободила Красная армия 27 января 1945 года, в сражениях за освобождение погибли более 200 советских солдат.