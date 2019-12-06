Космонавт Котов рассказал о повышенной пушистости на орбите

100-ый космонавт России Олег Котов в большом интервью с «Политикой Сегодня» опроверг миф о более быстром росте волос у тех, кто находится на орбите.

«Растут, но скорость такая же, — заверил космонавт. — Другое дело, что волосатость на теле увеличивается, но это связано с тем, что там невесомость, и обычно одежда не трет, не вытирает волоски в определенных местах. Из-за этого пушистость увеличивается. Но потому быстро все проходит».

На МКС, как добавил Котов, космонавты моют волосы беспенным шампунем, который наносится, втирается как обычный, но смывается мокрым полотенцем. У шампуня есть несколько вариантов с разными запахами.

Душ на орбите также принять не удастся. Гигиена тела поддерживается также с использование влажных полотенец. Первое принятие душа на Земле космонавт охарактеризовал лаконично.

«Это счастье. И фена для женщин тоже там нет», - заключил он.

Миф об ускоренном росте волос на орбите обрел второе дыхание после интерпретации видео с МКС с процедурой стрижки космонавтов от лета 2018 года, выложенном на сайте «Роскосмоса». В самом видео космонавты об этом не говорят, но само текстовое сообщение его анонсирующее начиналось с вопроса: «В космосе волосы растут быстрее, чем на Земле или это только кажется?».

В интервью «Политике Сегодня» 100-й космонавт России Олег Котов, трижды побывавший на орбите Земли и удостоенный высшей награды страны — звания Героя Российской Федерации, также рассказал, как стать космонавтом, почему непросто поймать в объектив малую родину — Крым, тайне голосования из космоса и взгляде сверху на Олимпиаду в Сочи.